%98 من ألبسة الإحرام مستوردة و73% منھا غیر مطابق للمعاییر

المواطن - الرياض

كشفت دراسة أن 98% من ألبسة الإحرام مستوردة، وأن حجم الصناعة المحلیة منها لا يتجاوز 2%، وأن 73% من ألبسة الإحرام الموجودة بأسواق المملكة غیر مطابقة للمواصفات، وأنها مصنوعة من البولستر لذلك لا تتحلل بیولوجیاً.

وأكدت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالهیئة السعودية للمواصفات والمقايیس، أن جمیع العینات التي شملتها الدراسة غیر مقاومة للأشعة فوق البنفسجیة، وأنها غیر مقاومة للبكتیريا.

وأشارت الدراسة التي شملت 100 عینة من إنتاج 9 دول واستغرقت 6 أشهر متواصلة إلى أن 50% من عینات ألبسة الإحرام فشلت في اختبار مقاومة الشدة، وأن 41% منها حققت مستوى جودة أقل من المطلوب، بینما حققت 35% منها فقط مستوى جودة مقبول.