آرسنال ضد تشيلسي .. مدفعجية لندن يدكون حصون البلوز بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة آرسنال ضد تشيلسي، في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ قليل، بفوز الآرسنال بثنائية دون رد.

وبدأ نادي الآرسنال المباراة بضغط كبير، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في لقاء آرسنال ضد تشيلسي، حيث سعى الجانرز إلى الفوز، وذلك من أجل تعزيز حظوظهم بالصعود للمركز الرابع.

وتمكن الجانرز من تسجيل الهدف الأول في مباراة آرسنال ضد تشيلسي عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة بالدقيقة الثالثة عشرة.

وحاول الآرسنال بعد الهدف الأول الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني في مباراة آرسنال ضد تشيلسي؛ لضمان اقترابه من الحصول على النقاط الثلاث.

وواصل الآرسنال سعيه لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد تشيلسي، حيث تمكن اللاعب الفرنسي لوران كوشيليني من تسجيل الهدف الثاني للجانرز عبر ضربة رأسية مميزة في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد تشيلسي بتقدم نادي الآرسنال صاحب الأرض والضيافة بنتيجة هدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد تشيلسي واصل البلوز سعيه وضغطه من أجل محاولة تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي آرسنال.

ولم ينجح نادي البلوز في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له في مباراة آرسنال ضد تشيلسي، خاصة في ظل عدم وجود تركيز من قبل لاعبي تشيلسي، بالإضافة إلى هبوط مستوى الكثير منهم مثل البلجيكي إدين هازارد والإسباني بيدرو.

وانتهت مباراة آرسنال ضد تشيلسي بفوز الجانرز بثنائية دون رد، ليصبح رصيد آرسنال بعد الفوز 44 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الرابع.

وشارك اللاعب المصري محمد النني في لقاء آرسنال ضد تشيلسي بعد فترة من الغياب عن مباريات الآرسنال.