آرسنال ضد فولهام .. مدفعجية لندن يُدمرون حصون الجار الأبيض برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة آرسنال ضد فولهام، في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز الجانرز برباعية مقابل هدف.

وسعى المدرب أوناي إيمري، المدير الفني للجانرز، للفوز في لقاء آرسنال ضد فولهام وتعويض الخسارة الثقيلة التي تعرض الآرسنال من نادي ليفربول بخماسية مقابل هدف يوم السبت الماضي في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد فولهام بضغط هجومي كبير من الجانرز، حيث تمكن اللاعب السويسري جرانيت تشاكا من تسجيل الهدف الأول لنادي آرسنال في الدقيقة الخامسة والعشرين.

وحاول مدفعجية لندن تسجيل الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد فولهام، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد فولهام، واصل النادي اللندني تحت قيادة المدرب أوناي إيمري ضغطه وتألقه، وذلك في إطار محاولاته لتسجيل الهدف الثاني في المباراة، حيث تمكن اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت من تسجيل الهدف الثاني لـ آرسنال بالدقيقة الخامسة والخمسين.

قلص اللاعب كامارا بعد ذلك الفارق لهدف لمصلحة نادي فولهام، حيث سجل هدف فريقه الوحيد في لقاء آرسنال ضد فولهام بالدقيقة التاسعة والستين من عمر المباراة.

ظل الجانرز يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث في مباراة آرسنال ضد فولهام، حيث تمكن اللاعب أرون رامسي من تسجيل الهدف الثالث للجانرز بالدقيقة التاسعة والسبعين بطريقة جميلة.

واختتم اللاعب بيير أوباميانج أهداف مباراة آرسنال ضد فولهام بتسجيله الهدف الرابع للجانرز بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وبعد انتهاء مباراة آرسنال ضد فولهام، أصبح رصيد الجانرز بعد الفوز 41 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

وكانت مباراة آرسنال ضد فولهام أقيمت على ملعب الإمارات معقل نادي آرسنال في مدينة لندن.