آرسنال ضد كارديف .. لمسة وفاء قبل اللقاء والجانرز يُصالح عشاقه بعبقرية

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة آرسنال ضد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي والتي أقيمت أمس في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لمسة وفاء من قبل نادي كارديف سيتي قبل إقامة اللقاء.

وقبل انطلاق مباراة آرسنال ضد كارديف، كان النادي الويلزي قرر وضع اسم اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا في قائمة الفريق المشاركة ضد آرسنال على الرغم من اختفاء طائرته منذ الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري.

وحاول الجانرز استغلال مباراة آرسنال ضد كارديف من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، للدخول إلى منطقة المربع الذهبي والمؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بدأ لقاء آرسنال ضد كارديف بهجومي ضاغط من قبل النادي اللندني والذي سعى بقوة لتسجيل الهدف الأول أمام أعين أنصاره وعشاقه لتسهيل المباراة عليه.

وحاول الجانرز خلال الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد كارديف، تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد كارديف بالتعادل السلبي بين الناديين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد كارديف، نجح الجانرز في افتتاح النتيجة عبر نجمه الجابوني بيير أوباميانج في الدقيقة السادسة والستين من ركلة جزاء.

وواصل مدفعجية لندن ضغطهم الهجومي الشرس، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في مباراة آرسنال ضد كارديف، لضمان الاقتراب من الحصول على النقاط الثلاث.

نجح النادي اللندني في إضافة الهدف الثاني في لقاء آرسنال ضد كارديف، عبر اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الرابعة والثمانين بطريقة جميلة.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر مباراة آرسنال ضد كارديف، تمكن نادي كارديف سيتي من تقليص الفارق وتسجيل هدفه الوحيد عبر اللاعب ناثانيل لينج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكانت مباراة آرسنال ضد كارديف، أقيمت على ملعب الإمارات في مدينة لندن البريطانية.

ويذكر أن الجانرز كان ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة أمام نادي مانشستر يونايتد قبل إقامة مباراة آرسنال ضد كارديف.