آرسنال ومانشستر يونايتد .. عُقدة ملعب الإمارات والصلابة الدفاعية الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل الشياطين الحمر تألقه تحت قيادة مدربه النرويجي أوليه جونار سولشاير، ليُحقق فوزًا هامًا في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهت مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز الشياطين الحُمر بثلاثية مقابل هدف، سجلها؛ ألكسيس سانشيز، لينغارد وأنتوني مارسيال، وأحرز هدف المدفعجية الوحيد بيير أوباميانغ.

وبعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بالأمس، بات الشياطين الحُمر عُقدة المدفعجية في ملعب الإمارات، حيث تمكن من الفوز عليه في ملعبه ووسط جمهوره 6 مرات من أصل 14 مواجهة جمعت بينهم في جميع المسابقات على هذا الاستاد.

ويُعد تشيلسي ثاني أكثر فريق تحقيقًا للفوز على آرسنال في ملعب الإمارات، بعدما نجح في الفوز عليه 5 مرات من أصل 15 لقاء، ثم مانشستر سيتي الذي فاز في 4 مواجهات من أصل 14 مباراة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكاي سبورتس”.

وشهدت مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بالأمس، تألقًا دفاعيًا كبيرًا من لاعبي الشياطين الحُمر، حيث تطور أداء الخط الخلفي كثيرًا مع سولشاير، ولم يستقبل سوى 5 أهداف خلال 8 مباريات، وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات.

وتحطمت محاولات المدفعجية الهجومية في مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد أمام صلابة دفاع الشياطين الحُمر، ليودع أصحاب الأرض البطولة المُفضلة لديهم من الدور الرابع.

وارتفعت طموحات جماهير الشياطين الحُمر بعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بالأمس، حيث تحلم بمواصلة الانتصارات مع سولشاير؛ وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ13 في تاريخه.