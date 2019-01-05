آرسنال يُطارد نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الإسباني دينيس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعانى اللاعب دينيس سواريز في الفترة الأخيرة وذلك بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم مع نادي برشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

ويرغب آرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري في التعاقد مع دينيس سواريز قبل نهاية شهر يناير وذلك من أجل تعزيز صفوفه الهجومية.

ويسعى أوناي إيمري لتعزيز صفوف آرسنال بصفقات من العيار الثقيل وذلك من أجل تحقيق مركز جيد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيمري تولى تدريب نادي آرسنال في صيف 2018 خلفًا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر والذي رحل عقب نهاية موسم 2017-2018.