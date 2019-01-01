“آسيا في دارنا” تجمع نجيب والدويش من جديد

المواطن - طارق سعد

أعدت قناة أبو ظبي الرياضية العدة لمواكبة كأس أُمم آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات في الفترة ” 5 يناير – 1 فبراير “.

وتُطلق أبو ظبي الرياضية برنامجاً صباحياً منوعاً “هنا الإمارات” يستضيف فيه سعيد المعمري وحصة الفلاسي نخبةً من نجوم الفن والإعلام في الخليج والوطن العربي على مدار ساعتين ابتداءً من الساعة 11 صباحاً بتوقيت السعودية.

كما تطلق القناة بداية من 4 يناير برنامجاً يومياً في فترة المساء “آسيا في دارنا” الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي محمد نجيب بصحبة نُقاد البرنامج محمد الدويش (السعودية) مرزوق العجمي (الكويت) ياسر سالم (الإمارات) سامر الحوراني (الأردن)، ويناقش البرنامج كافة المواضيع المتعلقة بالبطولة وأحداثها ونتائجها على مدار ساعتين انطلاقاً من الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، ويتولى الإعلامي سعيد الهلال رئاسة فريق إعداد البرنامج الذي سيطل على المشاهدين من جزيرة ياس في العاصمة أبو ظبي.