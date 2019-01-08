آسيا 1988 .. ثلاثي الأخضر المرعب أحكم قبضته أمام المنافسين

المواطن - محمد سمعه

مع انطلاق بطولة كأس آسيا 2019، لا يزال الفوز ببطولة كأس آسيا نسخة عام 1988 عالقة في أذهان السعوديين، خاصة أن الأخضر أثبت تفوقه الكاسح تحت قيادة المدرب البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا في ذلك الوقت.

وضم المنتخب السعودي في ذلك الوقت جيل 1984، والذي تُوج بأول ألقاب السعودية في بطولة آسيا مع وجود بعض اللاعبين الجدد والذي نجحوا في تحقيق الفارق مع الأخضر في نسخة 1988 مثل فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق وخالد مسعد نجم الأهلي السابق وصالح المطلق نجم النصر السابق.

ثلاثي مرعب:

وتميز الثلاثي المذكور بالتواجد وتقديم جهد كبير في خط وسط الأخضر في بطولة آسيا 1988، مع وجود الكثير من العمالقة في منتخب السعودية مما رجح كفة الأخضر للفوز باللقب الآسيوي للنسخة الثانية على التوالي.

ولقب فهد الهريفي طوال مسيرته بلقب الموسيقار؛ وذلك بسبب مهاراته الجيدة وأهدافه الحاسمة التي أحرزها، سواء كان مع المنتخب السعودي أو مع نادي النصر.

كما نجح صالح المطلق في الفوز بلقب كأس الخليج مع المنتخب السعودي عام 1994.

وساهم خالد مسعد في فوز الأخضر بلقب كأس أمم آسيا عام 1988، كذلك شارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس العالم عام 1994 في أميركا وفي عام 1998 بفرنسا.

كما شمل خط وسط الأخضر وجود النجم يوسف خميس لاعب النصر السابق، والذي تُوج مع الأخضر بلقب كأس أمم آسيا عام 1984.

انطلاقة مميزة:

وكان المنتخب السعودي حقق انطلاقة أكثر من رائعة ببطولة كأس أمم آسيا 2019، حيث تمكن بالأمس من الفوز على المنتخب الكوري الشمالي بأربعة أهداف دون رد.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب لبنان يوم السبت المقبل في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية.