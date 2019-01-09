آل الشيخ لناصر القصبي: نبيك ترجع المسرح.. والفنان: تم يابو ناصر وأبشر

المواطن - الرياض

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الفنان ناصر القصبي للعودة إلى المسرح مرة ثانية، وهو ما قابله الفنان بالترحاب.

وقال تركي آل الشيخ موجهًا قوله إلى ناصر القصبي: “نبيك ترجع للمسرح.. مكانك خالي”.

ورد ناصر القصبي على دعوة آل الشيخ بالقول: “تم يابو ناصر.. وأبشر بسعدك”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ أن التركيز في الترفية سيكون في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية.

وقال آل الشيخ: إن باب هيئة الترفية مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة، مشدداً على أن الترفية ليس حفلات غنائية فقط بل هناك جوانب أخرى كثيرة للترفيه.

ولفت إلى أن: “مدن كالخرج وحائل والقصيم وعرعر والجوف والطائف والمدينة المنورة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والأحساء والقطيف سيكون التركيز عليها، بالإضافة إلى المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام”.

وكشف آل الشيخ: “هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفية وأدعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل.. هدفنا في الترفية أكثر من ٧ والطموح أكثر من ذلك متى ما وجدنا شركاء استثماريين”.