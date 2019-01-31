آل الشيخ مُنتقدًا شوبير : تصريحاتك بأي صفة حتى يرد بيراميدز ؟!

المواطن - مروة نبيل

انتقد مالك نادي بيراميدز، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد شوبير بسبب تصريحاته بشأن تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك المذيع الرياضي أو بصفتك اللاعب السابق في النادي الأهلي ووالد لاعب في النادي الأهلي”.

وتابع قائلًا: “عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد.. لما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش!.. احنا نلعب في دوري بلد محترم”.

وطالب حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أحمد شوبير، اليوم الخميس، الجميع التعايش مع الوضع الحالي لبطولة الدوري المصري، وقال: “مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين”.

وكان تركي آل الشيخ طالب بضرورة خوض النادي الأهلي لجميع مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل انطلاق منافسات الدور الثاني، مُتعجبًا من عدم مواجهته لفريق الزمالك حتى الآن، وطالب رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بالتدخل سريعًا.

وهدد مالك نادي بيراميدز باللجوء إلى الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، في حالة عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق، وإعلان موعد مباريات دور الـ16 من كأس مصر، في إطار تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بشكل مميز في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، ونجح في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، ما حفز اللاعبين للمنافسة على البطولات.