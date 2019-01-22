آل الشيخ: نسير وفق نهج الأمير محمد بن سلمان ونخطط لأكثر من 20 سنة

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تسير وفق نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتخطط لأكثر من 20 سنة، لتوفر السعادة والوظائف.

وشدد آل الشيخ خلال مؤتمر الإعلان عن إستراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة، على أن الترفيه قطاع مهم في كل دول العالم وأهم من صناعة الرياضة ومهم في الاقتصاد والوظائف.

وكشف آل الشيخ أنه تم الاتفاق لتوثيق 100 أغنية للفنان محمد عبده بتقنية الهولوغرام، وأنه سيتم إقامة برامج ومسابقات تلفزيونية، كما تم الحصول على حقوق برنامج تلي ماتش.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قبل قليل أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين بجوائز ملايين الريالات.

وتابع آل الشيخ: “نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل، ومسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية للأطفال، كما سيتم إنشاء ساحات خاصة لمهارات القيادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وإنشاء ساحات لمهارات القيادة”.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة الفاروق في السباحة والرماية وركوب الخيل والجائزة الأولى مليون ريال، ومسابقة رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.

وكشف آل الشيخ أن ضمن الخطة إنشاء بازرات كبرى على مستوى عالٍ في المملكة، خاصةً وأن بها مناطق جميلة، كما سيتم إنشاء مسابقات خاصة بتحديات الصحراء بالتعاون مع هيئة الرياضة، مع العمل على استقطاب المعارض العالمية في المملكة.