آل الشيخ يكشف خطته للترفيه: مسابقات وجوائز وبازرات كبرى مع 18 خيمة

المواطن - الرياض

أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين بجوائز ملايين الريالات.

وتابع آل الشيخ: “نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل، ومسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية للأطفال، كما سيتم إنشاء ساحات خاصة لمهارات القيادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وإنشاء ساحات لمهارات القيادة”.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة الفاروق في السباحة والرماية وركوب الخيل والجائزة الأولى مليون ريال، ومسابقة رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.

وكشف آل الشيخ أن ضمن الخطة إنشاء بازرات كبرى على مستوى عالٍ في المملكة، خاصةً وأن بها مناطق جميلة، كما سيتم إنشاء مسابقات خاصة بتحديات الصحراء بالتعاون مع هيئة الرياضة، مع العمل على استقطاب المعارض العالمية في المملكة.

وأعلن عن أنه تم توقيع عقد مع شركة عالمية لإنشاء 18 خيمة ترفيهية، وإصدار تراخيص للعروض الحية في المقاهي والمطاعم.

وتابع آل الشيخ أن أول مبادرة بالفن سيتم تكريم فيها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، كما سيتم تنظيم حفل اعتزال للاعب ياسر القحطاني.