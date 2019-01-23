آل سويلم: حذرنا من الملز فتم تغريمنا.. لن ندفع ثمن أخطاء الآخرين

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم رفضه التام لتأجيل مباراة العالمي المقبلة أمام أُحد، مُشددًا على أنه حذر في بداية الموسم من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وقال آل سويلم: “بدأنا الدوري والنصر يلعب مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حذرنا من الأرضية، حذرنا من جاهزية الملعب، وشاركنا التحذير أندية أخرى لعبت على نفس الملعب، منذ عدة أشهر، وكأن شيئا لم يحدث، لم نجد من يستمع للتحذير بل تم تغريمنا بسبب انتقاد أرضية الملعب!!”.

وتابع رئيس النصر تغريداته عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أخذنا عهودا ووعودا ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع شقيقنا الفتح خارج أرضنا، أملًا في أن يكون استاد الملك فهد جاهزًا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الأرضية لا تقل سوء عن الملعب السابق، ولا تليق بالكرة السعودية”.

وأضاف: “سمو رئيس هيئة الرياضة مشكورًا طلب التحقيق وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين! وماذا بعد؟! منهم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ وما مدى دقة المواعيد، وهل سيكون الملعب جاهزًا في الخامس من فبراير؟”.

وواصل آل سويلم تغريداته الغاضبة قائلًا: “إذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضًا قاطعًا بالنسبة لنا!! كيف سيجد لها موعدًا جديدًا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل أربعة أيام؟”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي النصر تصريحاته بالمطالبة بإيجاد حل يكفل عدالة المنافسة ويمنح العالمي حق تساوي الفرص، مُضيفا: “لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعد الموضوع لسمو رئيس الهيئة ونطالب بحقوق نادي النصر كاملة فهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهيرنا العريضة”.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز قد طرح خيارات طارئة في حال تعذّر إقامة المباراة في الرياض، منها تأجيل لقاء النصر وأحد أو الجولة بأكملها وأخيراً خيار اللعب في مدينة المجمعة.

وأصدر مجلس إدارة نادي النصر بيانًا رسميًا، قبل قليل، يؤكد من خلاله رفض التام لنقل مباراة العالمي وأُحد أو تأجيلها، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه في خوض اللقاء في الوقت المُحدد، مساء يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.