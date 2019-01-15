آل سويلم للجماهير: #النصر لا يكتمل إلا بكم.. ودخل المباراة لـ إدريس

المواطن - مروة نبيل

حث رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم الجماهير على حضور مباراة العالمي اليوم أمام الأنصار ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب آل سويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جماهير العالمي الوفيّة: مواجهة مصيرية وهامة يخوضها العالمي في الدرة والنصر لا يكتمل إلا بكم وبدعمكم ومساندتكم لفريقكم بالميدان”.

واختتم رئيس نادي النصر تغريدته قائلًا: “وقد خصصنا كامل دخل المباراة لنجم العالمي السابق مصطفى إدريس شفاه الله”.

ويُعاني نجم نادي النصر السابق، مصطفى إدريس من مرض السكري، ومهدد ببتر قدميه، إلا أن الأطباء أجلوا حسم هذا القرار، بسبب حالة القدمين الحرجة لوجود نزيف دم بشكل مستمر، على أن يتم فحصه مُجددًا بعد أن تهدأ الحالة.

ويُعد مصطفى إدريس واحدًا من أبرز المدافعين السعوديين، ولعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين عامي 1987 و1989، ثم انتقل إلى النصر حتى عام 2000.

وظل مصطفى إدريس أسيرًا لمقاعد البدلاء خلال سنواته الأخيرة في النصر، بسبب تقدمه في السن، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في دوري الدرجة الأولى، واعتزل في عام 2004.