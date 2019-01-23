آل سويلم يطلق #العدالة_مطلب_نصراوي

المواطن - مروة نبيل

أطلق رئيس مجلس إدارة العالمي، سعود آل سويلم، هاشتاق العدالة مطلب نصراوي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تعليقًا على أزمة رفضه لنقل أو تأجيل مباراة الأصفر المقبلة ضد فريق أُحد.

وطرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، خيارات طارئة في حال تعذّر إقامة المباراة في الرياض، منها تأجيل لقاء النصر وأحد أو الجولة بأكملها، وأخيرًا خيار اللعب في مدينة المجمعة.

وأصدر مجلس إدارة نادي النصر بيانًا رسميًّا، اليوم الأربعاء، يؤكد من خلاله رفضه التام لنقل مباراة العالمي وأُحد أو تأجيلها، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه في خوض اللقاء في الوقت المُحدد، مساء يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.

وأكد آل سويلم في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أنه حذر في بداية الموسم من أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، رافضًا رفضًا تامًّا تأجيل مباراة أُحد، خاصة أن النصر يخوض مباراة كل 4 أيام في شهر فبراير المقبل.

وطالب رئيس النصر بإيجاد حل يكفل عدالة المنافسة وتساوي الفرص بين الجميع، مؤكدًا أنه سيُصعد الموضوع لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قبل أن يُطلق هاشتاق العدالة مطلب نصراوي الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

وتفاعل الإعلامي عبدالعزيز المريسل مع هاشتاق العدالة مطلب نصراوي قائلًا: “أقل حقوق يطالب فيها النصر أن تكون العدالة للجميع، وأن تكون الأندية السعودية جميعها على مسافة واحدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وقال عضو شرف نادي النصر عبدالله العجلاني: “النصر من بداية الموسم الرياضي وهو يتحدث عن سوء الملاعب وسوء التحكيم خلاص كفاية تجاوزات إلى متى!”، وكتب مبارك الشهري: “وهل للانتصارات لذة بدون عدل؟! مطالبات عادلة تساوي الفرص وعدم التأجيل أو النقل؟”.

وأبدى لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، ناصر الفهد، استغرابه من هذا القرار، وقال: “ألهذه الدرجة العدالة في الرياضة يصعب تحقيقها… عجبي”.

وكتب الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي: “بصراحة وبعيدًا عن الميول.. بيان نادي النصر واضح وصريح لن يدفع النصر ثمن أخطاء غيره، كل ما ذُكر في البيان موثق في حساب النادي ولدى لجنة الانضباط التي كانت تغرم مسؤولي النصر”.

وتابع تغريدته قائلًا: “يا سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ملعب جامعة الملك سعود متاح.. أنقذ اتحاد الكرة بهذا القرار”.