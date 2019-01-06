أبرد قرية في العالم.. درجة الحرارة 72 تحت الصفر والماء لا يتجمد!

المواطن - متابعة

لو كنت تشعر بالبرد وترى أنه لا يطاق، فأنت لم ترَ قرية “أويمياكون” أبرد قرية في العالم؛ لأنها ستجعلك تغير رأيك.

وتعتبر هذه القرية أبرد مكان مأهول بالسكان في العالم، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يناير نحو -50 درجة مئوية.

وسافر المصور “أموس تشابل” إلى القرية الروسية المتجمدة التي تقع على بعد 350 كيلومترًا من الدائرة القطبية الشمالية لتوثيق حياة سكانها.

يسكن المنطقة نحو 500 شخص وفقًا لتعداد عام 2012، ويعاني هؤلاء السكان من برودة الطقس الشديد؛ إذ تصل درجة الحرارة 72 درجة تحت الصفر، وفي الصيف قد تصل درجة الحرارة 18، ويتميز سكانها بعمرهم المديد.

ولكن الغريب في القرية أن الماء لا يتجمد حتى عندما تصل درجة الحرارة إلى الستين تحت الصفر؛ لأن الأرض في هذه المنطقة متجمدة إلى مدى بعيد داخل القشرة الأرضية حتى عمق 1500 متر، وبالتالي يزداد حجمها وتتمدد، مما يسبب اندفاع الماء من الأعماق إلى السطح، لذا تُعرف باسم “النهر الذي لا يتجمد”.