أبرزها تأجيل النقاش في مصير بيتزي .. اتحاد القدم يُصدر 5 قرارات مهمة

المواطن - محمد سمعة

أعلن محمد الشيخ المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين اتحاد القدم لكل من أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية الاتحاد خلال الفترة الحالية.

وتحدث محمد الشيخ لإذاعة يو إف إم قائلًا: استقالة 3 من أعضاء اتحاد القدم أمر طبيعي وجاء بسبب ظروفهم الخاصة والعملية، وتم تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس عضوين في الاتحاد.

وأضاف الشيخ: عمل عبد الإله مؤمنة المميز أعاده إلى اتحاد القدم مرة أخرى كرئيس للجنة المسابقات بديلًا لعادل البطي، ولم يتم تعويض نادي النصر بمبلغ 5 ملايين ريال بسبب نقل مباراة النصر وأحد.

وأكد الشيخ على أن لجان اتحاد القدم مستقلة بذاتها ولا يتدخل في عملها أحد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تأجيل النقاش في مستقبل الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي حتى استلام التقارير الفنية والإدارية.

وأقر اتحاد القدم بإقالة الأسترالي جيمس كيتشينج من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق مع تعيين الدكتور أيمن الرفاعي خلفًا له، كما أكد اتحاد القدم على تعيين عبد الإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات.

كما قرر اتحاد القدم كذلك تشكيل لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة مستقبل عدد الأجانب في الدوري السعودي.