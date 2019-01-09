أبرز أرقام الجولة الأولى من #كأس_آسيا2019

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019، المُقامة في الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، بمباراة قطر ولبنان التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد، وحسمها العنابي بهدفين دون رد.

وأُقيمت 12 مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019، انتهت 10 مواجهات بالفوز، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل، وشهدت 3 مواجهات عربية خالصة بين الإمارات والبحرين، سوريا وفلسطين، وقطر ولبنان.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019 تسجيل 36 هدفًا، وحافظت 6 منتخبات على نظافة شباكها، ويُعد الفوز الأكبر من نصيب المنتخب الإيراني لكرة القدم الذي فاز على اليمن بخماسية نظيفة.

وجاءت نتيجة مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019 كالتالي؛ تعادل الإمارات والبحرين بهدف لكل منتخب في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، فيما انتهى لقاء سوريا وفلسطين بنتيجة 0/0.

وفازت أستراليا على الأردن بهدف دون رد، واكتسحت الهند منتخب تايلاند بـ4/1، وتغلبت الصين على قيرغيزستان بنتيجة 2/1، وسقطت الفلبين بهدف نظيف أمام كوريا الجنوبية، وحققت إيران فوزًا ساحقًا بخماسية نظيفة أمام اليمن.

وتغلبت العراق على فيتنام بثلاثية مقابل هدفين، وانتهت مباراة اليابان وتركمانستان بالنتيجة ذاتها، فيما اكتسحت السعودية منتخب كوريا الشمالية برباعية نظيفة، وفازت أوزبكستان على عمان بهدفين لهدف، وسقطت لبنان بنتيجة 2/0 أمام قطر.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2019، يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، حيث يواجه منتخب البحرين نظيره تايلاند، وتلعب الأردن مع سوريا، وتواجه الإمارات المنتخب الهندي.