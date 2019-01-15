أبرز إحصائيات يوفنتوس في #السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان التي ستُقام، مساء يوم غد الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مشاركات الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي قبل مباراته أمام ميلان غدًا.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي 13 مرة من قبل، وتمكن من حصد اللقب 7 مرات، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، واهتزت شباك اليوفي بـ14 هدفًا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بطولة كأس السوبر الإيطالي في 4 دول مختلفة.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس 6 فرق مختلفة في كأس السوبر الإيطالي، وتمكن من تحقيق اللقب في 4 دول مختلفة، ويتمنى لاعبو اليوفي أن يتوج بالبطولة في السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس طرفًا ثابتًا في آخر 6 نسخ من بطولة كأس السوبر الإيطالي، ونجح في التتويج باللقب 3 مرات، وخسره في الـ3 مواجهات الأخرى.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي 5 مرات باعتباره وصيف كأس إيطاليا وليس حامل اللقب.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس توج بثنائية الدوري والكأس في منافسات الموسم الرياضي الماضي، وسيواجه ميلان في مباراة السوبر؛ باعتباره وصيف بطل كأس إيطاليا.