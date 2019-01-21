أبرز القضايا التي ستطرح على وزير الصحة تحت قبة الشورى.. 100 سؤال تنتظر الرد

المواطن - الرياض

تنعقد اليوم الاثنين، جلسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تحت قبة مجلس الشورى، لمناقشة القضايا الصحية التي تشغل المواطن.

ومن أبرز القضايا التي ستطرحها اللجنة الصحية على الوزير وقيادات الوزارة، والتي تشمل محاور عدة.

وقال رئیس اللجنة الصحیة بمجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، قد أعلن بالأمس أن اللجنة ستناقش الربيعة والوفد المرافق له من مسؤولي الوزارة في 100 سؤال حول البرامج الجديدة لتطوير هذا القطاع.

ومن أبرز تلك القضايا، خصخصة مستشفيات الوزارة، والتأمين الصحي للمواطنين، وبطالة أطباء الأسنان، وما هو المستقبل الوظيفي والتقاعدي لمنسوبي وزارة الصحة، وهل سيتم تحويلهم إلى التشغيل الذاتي، وهل سيتم تحويلهم من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات.

كما ستتم مناقشة المعوقات والعقبات والبيروقراطية التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون في القطاع الصحي، التي يشكو منها بعض من رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع.

كما تشمل المحاور دور الوزارة في تنمية مساهمة القطاع الخاص في المجال الصحي، والدور المستقبلي للوزارة بين التشغيل والإشراف والتنظيم، وهل سيكون دورها تنظيميا إشرافياً فقط، وأين وصلت في أمر إنشاء الشركة الحكومية الصحية القابضة والشركات الـ5 التابعة لها، وتعثر مشاريع إنشاء المستشفيات، والدور المنتظر لمراكز الرعاية الصحية، وهل سيتم تخصيصها هي الأخرى أم ستبقى تحت مسؤولية الوزارة.