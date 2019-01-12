أبرز دراجي المملكة والخليج في العلا لاستكشاف شتاء طنطورة

المواطن - العلا

تلبية لدعوة الهيئة الملكية لتطوير العلا، وعلى دراجاتهم النارية، وصل مجموعة من أبرز الدراجين في المملكة والخليج العربي إلى العلا لاستكشاف فعاليات شتاء طنطورة.

وتهدف جولة الدرّاجين في منطقة العلا إلى تعريف سكان المملكة والعالم بالأماكن السياحية والطبيعية فيها، وكذلك التعريف برياضة الدراجات النارية وأساليب ممارستها.

وشهدت ليلة أمس الجمعة امتزاج الخبرة التي يمتلكها عمر خيرت مع التاريخ والتراث المنقوش على معالم الطنطورة في العلا، وذلك في حفل مشهود على مسرح مرايا ضمن فعاليات شتاء طنطورة، بحضور جمع غفير من محبي الفن والموسيقى.