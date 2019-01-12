أبرز دراجي المملكة والخليج في العلا لاستكشاف شتاء طنطورة

أبرز دراجي المملكة والخليج في العلا لاستكشاف شتاء طنطورة

2019/01/12
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1765
0
طباعة
المواطن - العلا

تلبية لدعوة الهيئة الملكية لتطوير العلا، وعلى دراجاتهم النارية، وصل مجموعة من أبرز الدراجين في المملكة والخليج العربي إلى العلا لاستكشاف فعاليات شتاء طنطورة.

وتهدف جولة الدرّاجين في منطقة العلا إلى تعريف سكان المملكة والعالم بالأماكن السياحية والطبيعية فيها، وكذلك التعريف برياضة الدراجات النارية وأساليب ممارستها.

وشهدت ليلة أمس الجمعة امتزاج الخبرة التي يمتلكها عمر خيرت مع التاريخ والتراث المنقوش على معالم الطنطورة في العلا، وذلك في حفل مشهود على مسرح مرايا ضمن فعاليات شتاء طنطورة، بحضور جمع غفير من محبي الفن والموسيقى.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم