أبل تراهن على قدرات الكاميرات في أيفون 2019

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعتزم شركة أبل الأميركية تقديم عدد من المميزات الجديدة في هواتفها الذكية التي من المتوقع أن تصدر في عام 2019، وذلك ضمن إجراءات تطويرية واسعة.

وحسب ما جاء في مجلة “فوربس” الأميركية، فإن النسخة الجديدة من هواتف أيفون ستكون مزودة بتطويرات مختلفة على مستوى التصوير، لا سيما في الكاميرا الخلفية.



وأشارت المجلة إلى أن النسخ الأحدث من هواتف أيفون قد يتم الكشف عن مواصفاتها بشكل أسرع مما كانت عليه في السابق، خاصة وأن الشركة الأميركية تشارك العديد من التفاصيل الخاصة بالهواتف الجديدة مع نظيراتها الشريكة في عملية التصنيع.



وعلى رأس التحديثات المتوقع، إضافة وحدة “إضاءة” خارجية في الهواتف الذكية، بما يضمن مستوى عالي من الرؤية والوضوح في التصوير.



وبخلاف تلك الميزة، من المتوقع أن تزيد أبل عدد العدسات في الكاميرا الخلفية، وهو تطوير بدا غير تقليدي بالنسبة لإصدارات الشركة الأميركية على مستوى الهواتف الذكية.