أبل تطلق 3 موديلات من آيفون بأسعار مخفضة

المواطن - متابعة

تخطط شركة أبل لإطلاق ثلاثة طرازات من هاتف آيفون هذا الخريف، بما في ذلك جهاز إكس آر ضعيف الطلب، وذلك بشاشة LCD ذات عرض بلوري سائل، وبأسعار مخفضة عن سعر 2018.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة، أن أبل تعتزم طرح بعض مزايا جديدة خاصة بالكاميرات في الهواتف المتوقع إصدارها، بما في ذلك كاميرا خلفية ثلاثية لطراز، وكاميرا خلفية مزدوجة لطرازين آخرين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل ،تيم كوك، قال قبل أيام إن مبيعات الشركة سجلت 84 مليار دولار في الربع الذي انتهى في 29 ديسمبر، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى أنها ستتراوح بين 89 و93 مليار دولار.

وحققت أبل مبيعات بلغت 88.3 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق، ومن ثم فإن التوقعات الجديدة تعني أن مبيعات الشركة شهدت تباطؤا للمرة الأولى في الربع الذي يشهد موسم العطلات، منذ تولي تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي في شركة أبل عام 2011.

ورغم ذلك، لا تزال أبل تتمسك بشاشات LCD في الوقت الذي تصارع فيه تباطؤ مبيعات جهاز آيفون إكس آر، الذي أدى إلى خفض أحدث إيراداتها.

ويرجع تمسكها بهذه التكنولوجيا، التي يبدو أنها لم تجن آثارها، إلى أن الأجهزة المزودة بشاشات LCD كانت في خط الإنتاج لعدة أشهر، ولا يمكن تغيير هذه الخطة بسهولة.