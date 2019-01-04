أبل تعترف بعيب خطير في هواتف أيفون

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

اعترف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأميركية العملاقة، بصحة التسريبات التي أشارت إلى وجود بعض الخلل الفني في هواتف أيفون الأحدث إصدارًا، والتي تم طرحها بالأسواق العالمية خلال العام الماضي.

وخلال بيان رسمي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أبل المستثمرين من أن مبيعات أجهزة أيفون التابعة للشركة تتراجع بشكل كبير، متجاوزة حتى أدنى تقديراتها.

وأشار كوك إلى أنه حتى الآن لا يوجد حلول تلوح في الأفق، وإن كان لم يستبعد المضي قدمًا في إعادة تصميم الهواتف الجديدة لأيفون، وذلك بما يتماشى مع القدرات والتقنيات الحديثة في عالم الهواتف الذكية.

وتأتي تأكيدات شركة أبل بعد أن ظهرت العديد من التسريبات، التي أشارت إلى وجود خلل فني في الكاميرات الخلفية، وهو الأمر الذي قد يستدعي إعادة تصميم تلك الأجهزة خلال الفترة المقبلة.

وتبحث شركة أبل الأميركية عن مخرج من أزمة انخفاض مبيعات هواتفها الجديدة من سلسلة أيفون، من خلال إعادة بعض المميزات التي كانت أساس إقبال الجماهير في مراحل ونسخ سابقة من الهاتف الذكي.

وحسب ما جاء في مجلة فوربس الأميركية، فإن الشركة العملاقة تستهدف في الوقت الحالي إعادة موضع بصمة الأصبع التي كانت مثار إعجاب الجماهير على مدى سنوات طويلة، وهو الأمر الذي تعول عليه أبل في استعادة الزخم الجماهيري.

وأكدت المجلة الأميركية أن التصميمات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تم تسريبها من بعض الشركات المنتجة للهيكل الخارجي للهاتف، تشير إلى أن أبل تعتزم إعادة موضع بصمة الأصبع بعد أن كانت قد ألغته لصالح بصمة الوجه الجديدة.

وخلال الفترة الماضية، اتخذت أبل بشكل فعلي قرارًا بإعادة إنتاج هاتفها الذكي أيفون X، والذي تم إيقافه خلال سبتمبر الماضي، وتحديدًا بعدما طرحت أبل أيفون XR وXS وXS MAX الجديدة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل ،تيم كوك، قال أمس إن مبيعات الشركة ستسجل 84 مليار دولار في الربع الذي انتهى في 29 ديسمبر، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى أنها ستتراوح بين 89 و93 مليار دولار.

وحققت أبل مبيعات بلغت 88.3 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق، ومن ثم فإن التوقعات الجديدة تعني أن مبيعات الشركة شهدت تباطؤا للمرة الأولى في الربع الذي يشهد موسم العطلات، منذ تولي تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي في شركة أبل عام 2011.