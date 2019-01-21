أبل تكشف عن أغرب ملحقات هواتف أيفون

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

بدأت شركة أبل الأميركية العملاقة في طرح غلاف جديد ذكي لهواتفها التي أصدرتها حديثًا، وذلك تمهيدًا لبيعه في منافذها خلال الفترة المقبلة.

وهذا الملحق، الذي يتكلف 129 دولارًا، معد خصيصًا لهواتف أيفون XS الأصغر، وأيفون XR الأقل تكلفة، وهو يساعد على إبقاء قدرات البطارية لفترات أطول، وذلك حسب ما جاء في شبكة “CNBC” الأميركية.

ويمكن شحن هذا الغلاف عن طريق وسيلة الاتصال بالكهرباء التي من ضمن ملحقات الهاتف، وذلك ليعمل بمثابة بنك طاقة متنقل.

واستمدت شركة أبل هذا النمط من ملحقات أخرى مثل تلك التي تعمل كوسيلة إمداد للطاقة مثل “باور باك” وغيرها من الأدوات التي لا تحتاج إلى مصدر كهرباء لضخ الطاقة في أجهزة أيفون.

وكانت شركة أبل قد كشفت النقاب عن أول الخصائص والمميزات التي ستتمتع بها هواتفها المنتظر إصدارها خلال العام المقبل، والتي تتعلق بأدوات القفل والإغلاق والتعرف الآمن على المستخدمين.

وتنوي أبل الاعتماد على تقنية “true depth” التي توفر أفضل نسق للتعرف على الأشخاص ورؤيتهم، بما يسمح للمستخدمين بتفادي بعض العيوب التي ظهرت بشكل واضح أثناء الاستخدام للهواتف الذكية المذكورة.