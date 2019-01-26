أبو ظبي الرياضية: ماميتش يتولى تدريب #الهلال بعد فسخ عقده مع العين

المواطن - محمد سمعه

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية، أن المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين، سيتولى تدريب نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وذكرت قناة أبو ظبي الرياضية عبر حسابها الرسمي في تويتر أن زوران ماميتش سيدرب الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وذلك بعد طلب ماميتش فسخ عقده مع العين.

وستكون مباراة الفيحاء، هي المباراة الأخيرة لجيسوس مع نادي الهلال قبل رحيله وقدوم المدرب ماميتش.

ونجح المدرب زوران ماميتش في تحقيق نتائج طيبة مع نادي العين خلال الفترة الأخيرة، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية عام 2018.

ويذكر أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس كان تولى تدريب نادي الهلال في صيف 2018، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.