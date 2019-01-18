أبو عمر ولا مارسيلو .. هكذا تغزّل جمهور #الأهلي بعودة حسين عبدالغني

المواطن - محمد سمعه

عاد النجم حسين عبدالغني للمشاركة بقميص النادي الأهلي، بعد عشر سنوات غاب فيها عن صفوف الراقي لخوضه تجارب احترافية مع نادي النصر ومع نادي فيريا البلغاري ونادي أحد.

وقرر المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، مدرب الأهلي، الدفع باللاعب حسين عبدالغني في مباراة النجوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

مشاركة بعد غياب دام 10 سنوات:

وشارك حسين عبدالغني في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر المباراة أمام نادي النجوم، وقدم مستوى مميزًا، حيث صنع فرصة تهديفية خطيرة لأحد لاعبي الأهلي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة تم إهدارها بغرابة شديدة.

وتغنى جمهور الأهلي بعودة حسين عبدالغني للراقي بعد غياب دام عشر سنوات، حيث قال حساب يحمل اسم 89: ذا أبو عمر ولا مارسيلو، في إشارة منه إلى تألق عبدالغني مثل المدافع البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد.

وقال حساب آخر يحمل اسم تركي محمد: أبو عمر يستعد للدخول، بينما قال MOHAMMED: لقطة من أيام أبو عمر الجميلة.

وكان حسين عبدالغني انضم إلى النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع نادي أحد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويُعد حسين عبدالغني واحدًا من أبرز نجوم الكرة السعودية، حيث تُوج بلقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي في عام 1996، كما شارك مع الأخضر في بطولة كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006.

ذا ابو عمر ولا مارسيلو pic.twitter.com/Zs9dJu47vF — 89 (@liii59) January 18, 2019

لقطة من أيام ابو عمر الجميلة ، للتذكير عمره 42

pic.twitter.com/U7EYzUfRDG — Mohammed . (@Moha_ahli9) January 18, 2019