أتلانتا يرفض انتقال جوميز .. و #الهلال يتجه للبرازيل

أتلانتا يرفض انتقال جوميز .. و #الهلال يتجه للبرازيل

2019/01/15
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

قطعت إدارة أتلانتا الإيطالي كل المحاولات الهلالية لضم الأرجنتيني اليخاندو جوميز قائد أتلانتا، وأبدت رفضها التام لعرض الهلال النهائي البالغ 12 مليون يورو، بخلاف حصة اللاعب.

ويتواجد رئيس الهلال، الأمير محمد بن فيصل، في إيطاليا بحسب أنباء صحفية؛ طمعًا في إنهاء الصفقة، وربما زيادة العرض المالي في حال أبدى أتلانتا مرونة في التفاوض حتى 14 مليون يورو لشراء عقد جوميز.

ووضعت الإدارة الهلالية عدة بدائل في حال إصرار أتلانتا على رفض بيع عقد الأرجنتيني جوميز، ويتصدر البرازيلي لوكاس ليما القائمة الهلالية كبديل لجوميز.



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