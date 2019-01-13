أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي .. الأتلتي يتألق ويُعزز وصافة الليغا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الروخيبلانكوس بهدف دون رد.

ودخل الروخيبلانكوس مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي بهدف تحقيق الفوز؛ وتعزيز صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وبدأ اللقاء بشكل سريع، لخطف هدف مبكر، إلا أن محاولات الفريقين باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح الفرنسي أنطوان غريزمان في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 57 من أحداث مباراة أتلتيتكو مدريد ضد ليفانتي من ركلة جزاء، لينتهي لقاء الجولة الـ19 بتحقيق الأتلتي لفوز مهم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالروخيبلانكوس رصيده إلى 38 نقطة، مُحتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في لقاء.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي عند 23 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد تلقيه 8 هزائم، وكان آخرها مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي اليوم.