أثيوبيا: سد النهضة يبدأ إنتاج‏ الطاقة بعد عام

أثيوبيا: سد النهضة يبدأ إنتاج‏ الطاقة بعد عام

2019/01/03
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن وزير الطاقة والمياه الأثيوبي، سلشي بيكيلي، الخميس، أن بلاده ستبدأ إنتاج‏ الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر من العام 2020.

وسبب سد النهضة أزمة بين مصر وأثيوبيا ودخلت الدولتان في مفاوضات ثلاثية بمشاركة السودان لبحث تأثير السد على دول المصب لكن دون التوصل إلى اتفاقيات نهائية.

ولقي مدير مشروع سد النهضة مصرعه قتلاً قبل عدة أشهر، فيما ألغى رئيس الوزراء أبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة “ميتيك”، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس الماضي.

وأبلغ الوزير البرلمان أن الإنتاج‏ الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية سنة 2022.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي أثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

ويأتي إعلان موعد التشغيل غداة توقيع شركة الكهرباء الأثيوبية اتفاقية مع شركة “جي.إي.هيدرو.فرانس” لتسريع بناء سد النهضة.

وبناء على الاتفاقية، فإن الشركة المقاولة تقوم أولاً بتركيب التوربينين اللذين صُمما مسبقاً لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تركيب خمس وحدات لتوليد الطاقة.



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