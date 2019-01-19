أحد يضم رشيدي #الهلال على سبيل الإعارة

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي أحد- وبشكل رسمي- إجراءات التعاقد مع اللاعب فهد عايض الرشيدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أحد عبر تويتر أن اللاعب فهد الرشيدي انضم إلى الفريق قادمًا من نادي الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وسيواجه نادي أحد، نادي النصر في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 27 يناير.

وكان نادي أحد أعلن، صباح اليوم، تعاقده مع المدرب التونسي عمار السويح من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ورحل اللاعب حسين عبدالغني عن صفوف نادي أحد في شهر يناير الجاري، بعد فسخ عقده بالتراضي للانضمام لصفوف النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخسر نادي أحد من النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري.