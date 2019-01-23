أحد يقطع خطوة كبيرة لضم نجم #الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعة

أصبح نادي أحد قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب المصري مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية ذكرت أن الأهلي لا يمانع رحيل مؤمن زكريا على سبيل الإعارة لنادي أحد حتى نهاية الموسم الجاري مقابل الحصول على مبلغ مالي فوق الـ100 ألف دولار أميركي.

ويعاني مؤمن زكريا خلال الفترة الحالية من تجاهل المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي حيث لا يشارك اللاعب بصورة منتظمة في مباريات الأهلي سواء في المسابقات المحلية أو في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لمؤمن زكريا أن خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي للمحترفين النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث لعب كمعار مع النادي الأهلي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري ولمدة ستة أشهر.

وسبق لمؤمن زكريا اللعب في صفوف الزمالك المصري والمصري البورسعيدي المصري ونادي إنبي المصري.