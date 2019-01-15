أحد يُراقب نجم #الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعة

يتطلع نادي أحد للتعاقد مع اللاعب المصري مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت تقارير إعلامية مصرية إن اللاعب مؤمن زكريا مُراقب من قبل نادي أحد، حيث يسعى الأخير لتدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل تفادي مناطق الهبوط في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني مؤمن زكريا وذلك بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع النادي الأهلي المصري، منذ قدوم المدرب الأوروغواياتي مارتن لاسارتي لتدريب المارد الأحمر.

وسبق لمؤمن زكريا اللعب في صفوف الأهلي السعودي في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري.

وكان مؤمن زكريا جدد عقده مع الأهلي المصري مؤخرًا قبل قدوم المدرب مارتن لاسارتي لتدريب الفريق الأحمر.

يحتل نادي أحد حاليًا المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.