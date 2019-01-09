أحمد جمال يخطب ديانا الخميس .. ماذا تعرف عن الإعلامية عاشقة الرياضة؟

المواطن - الرياض

أعلن الفنان المصري أحمد جمال، أمس الثلاثاء، خطوبته على الإعلامية ديانا الخميس وذلك من خلال نشره صورة لهما من الحفل الذي أقيم في سرية تامة.

وكتب أحمد جمال على الصورة التي جمعته بالإعلامية ديانا الخميس ونشرها عبر “إنستغرام” قائلًا: “جمهوري الغالي حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.. أحمد وديانا”.

كما كشف الفنان بعض تفاصيل إطلالة خطيبته ديانا الخميس وقال إن الفستان من تصميم مصمم الأزياء يوسف الجسمي، ومكياج خبير التجميل علاء التونسي، أما مصفف الشعر فهو إسلام.

وتطورت علاقة ديانا الخميس وأحمد جمال من الصداقة إلى الحب، حيث جمعهما أول لقاء العام 2014، عندما استضافت الإعلامية ديانا الخميس أحمد جمال في برنامجها “صباحكم عيد” الذي كانت تقدمه على إذاعة “MBC FM”.

أما في يوليو الماضي، فكشفت ديانا الخميس عن تطور الصداقة بينها وبين المطرب المصري، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “تويتر” من إحدى حفلاته الغنائية، وعلقت عليه قائلة: “لحظة دخول أحمد جمال”.

ودخلت ديانا الخميس مجال الصحافة والإعلام في العام 2005 كصحفية في صحيفة “الرأي” الأردنية، ثم انتقلت إلى قنوات “العربية” و”MBC” كمتدربة في البداية، وذلك قبل تخرُّجها من الجامعة بسنتين، وفي العام 2006 بدأت العمل في دوبلاج المسلسلات وأفلام الكرتون.

ومن المعروف أن ديانا الخميس تعشق الرياضة، والرسم، وتحب القراءة، وبالأخص لغسان كنفاني. ورواياتها المفضلة له هي “رجال في الشمس”.