أحمد موسى يغادر إلى نيجيريا .. و#النصر يكشف السبب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر أنه وافق على طلب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، النيجيري أحمد موسى بالسفر إلى بلاده خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن أحمد موسى سيغادر إلى نيجيريا بسبب الحالة الصحية الحرجة التي تمر بها والدته.

جدير بالذكر أن أحمد موسى غادر مدينة الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم متوجهًا إلى مدينة أبوجا النيجيرية.

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ويستعد النصر لمواجهة نادي أحد في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري يوم الأحد المقبل.

ويذكر أن النصر كان تأهل لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء بسداسية نظيفة.