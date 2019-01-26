أدريان على أبواب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب البولندي أدريان ميرزيفسكي، من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن نجم تشانجتشون باتاي الصيني، أدريان ميرزيفسكي صاحب الـ32 عامًا، لا يُمانع من الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين مُجددًا.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصانع ألعاب مميز بعد رحيل المصري عبدالله السعيد إلى بيراميدز، إلا أن رغبة الراقي تصطدم بتمسك مسؤولي تشانجتشون باتاي الصيني باستمرار اللاعب البولندي.

ولعب أدريان ميرزيفسكي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى شهر أغسطس عام 2016، وساهم في تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد رحيل أدريان ميرزيفسكي عن النصر، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، قبل أن يحترف في نادي سيدني إف سي الأسترالي، ومنه إلى نادي تشانجتشون باتاي المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية في الصين.