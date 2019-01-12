أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة في هذه المجالات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو عن فتح باب التقديم العام على وظائفها الشاغرة، من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد، عبر مسارين: الأول لحديثي التخرج، والآخر لذوي الخبرة.

وأوضحت شركة أرامكو أن المسار الأول لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات. والمجالات المطلوبة هي:

– الهندسة: وتتضمن هندسة البترول، والهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والمدنية، والصناعية، والهندسة البحرية، وهندسة الطيران والسلامة، وهندسة الحماية من الحريق.

– الحاسب وتقنية المعلومات: ويتضمن هندسة الحاسب، وهندسة البرمجيات، وهندسة الشبكات، وعلوم الحاسب، وتقنية المعلومات، وأمن المعلومات.

– العلوم: وتتضمن الجيوفيزياء، والجيولوجيا، والهندسة المعمارية، والكيمياء، والفيزياء، والنانوتكنولوجي، وعلوم البحار، وعلوم الطاقة، والعلوم البيئية، والرياضيات والإحصاء.

– العلوم الإدارية: وتتضمن نظم معلومات إدارية، وإدارة أعمال، ومالية، ومحاسبة، وتسويق، وإدارة سلسلة إمداد، وإدارة مشاريع، وموارد بشرية، واقتصاد.

– الفنون والآداب: وتتضمن التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والعلاقات العامة، والاتصالات، والوسائط المتعددة، والإعلام، والتعليم، والأدب الإنجليزي، واللغة العربية، والعلوم السياسية، وعلوم المكتبات.

– القانون: ويتضمن القانون، والقانون الدولي، وقانون الشركات، والقانون السياسي، والعدالة الجنائية، وعلم الإجرام، والقانون الإسلامي والدراسات

– التقديم العام: ويتضمن التخصصات غير المذكورة أعلاه.

واشترطت أرامكو أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

وللوظائف الهندسية خاصةً، يُشترط التسجيل رسميًّا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، والحصول على اعتماد مهني، وإرفاق ما يثبت في طلب التقديم.

وأضافت شركة أرامكو أن المسار الثاني لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية الذين تزيد مدة خبرتهم عن 3 سنوات.

والمجالات المطلوبة تتضمن مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات الهندسة وعلوم الأرض وتقنية المعلومات والتسويق والموارد البشرية وغيرها.

ويشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى بنظام الدراسة بدوام كامل، أو درجة الدبلوم أو شهادة المرحلة الثانوية بنظام الدراسة بدوام كامل، مع اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

وأشارت شركة أرامكو إلى أن التقديم متاح حاليًّا لحديثي التخرج عبر الرابط التالي: (هنا) ولذوي الخبرة عبر الرابط التالي (هنا).