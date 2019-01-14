أرامكو تكشف تفاصيل جديدة حول محطات الوقود الحديثة

المواطن - الرياض

أوضحت شركة أرامكو تفاصيل جديدة حول محطات الوقود التي تعتزم تأسيسها في عدة مناطق بالمملكة، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة كليا، وسترفع بها مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

وأبانت أرامكو أن المحطات التابعة لها، سيكون بها مضخات وقود حديثة وذاتية الخدمة إذا رغب السائق في ذلك، مع توفر خيار الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الخصم من الرصيد ”مدى”، بالإضافة إلى أنها ستتوفر متاجر ملائمة، ومطاعمَ ستقدم خيارات كثيرة ومتنوعة للمأكولات.

ومن جهته، قال أحمد السبيعي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو، رئيس مجلس إدارة شركة “ريتلكو” التابعة والمملوكة بالكامل لأرامكو والهادفة إلى توفير خدمات بيع الوقود بالتجزئة، إن “ريتلكو” ستطور أعمالها في قطاعي خدمات وقود المركبات والطيران، وستقدّم للعملاء خدمات متميزة.

ومن جانبه، أوضح كبير الإداريين التنفيذيين لشركة ريتلكو، محمد القحطاني “أننا نسعى للانتقال والتحوُّل كليًا في مفهوم محطات بيع الوقود لدى العملاء مما يعرفونه عن المحطات التقليدية الآن باعتبارها مكانًا للتوقف والحصول على خدمة ومغادرتها سريعًا، إلى وجهة للخدمات يقدرها المسافرون على الطرق السريعة الرئيسة أثناء تواجدهم على الطريق ذاهبين إلى أعمالهم أو عائدين إلى بيوتهم”.