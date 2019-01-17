أرضية ملعبي الملك فهد والملز تُثير الاستياء وتفتح أبواب التساؤلات

المواطن - محمد سمعه

تسببت أرضية ملعب الملك فهد الدولي السيئة في إحداث حالة من الاستياء والحيرة للأوساط الرياضية في الشارع السعودي، وذلك بسبب الحالة السيئة التي ظهرت بها أرضية الملعب في مباراة النصر والأنصار في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر علّق على سوء أرضية ملعب الملك فهد قائلًا عبر تويتر: لفترة طويلة لم تُلعب عليه أي مباراة وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية، يجعلنا نتساءل .. هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية.

رد سريع من هيئة الرياضة

وقرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب الملك فهد الدولي بسبب سوء جاهزيته والأسباب التي أدت إلى ذلك.

ويذكر أن الناقد الرياضي محمد البكيري علّق بعد ظهور أرضية ملعب الملك فهد بشكل سيئ قائلًا: مخجل ومحبط ومؤسف، راح الصيف وجانا الشتا .. وانتظارنا لمتى؟ .. اخجلوا يا شؤون الملاعب بالهيئة.

الانتقادات متواصلة

وليست المرة الأولى والتي يتم انتقاد فيها ملعب في مدينة الرياض، حيث سبق لرئيس النصر سعود آل سويلم انتقاد أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض بسبب سوء الأرضية وتسببها في إصابة لاعبين مثل النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري”.

ويذكر أن نادي النصر كان تقدم صباح الأمس الأربعاء بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل كافة مباريات العالمي في الرياض إلى ملعبه في مقر النصر حتى الانتهاء من تصليح أرضية ملعبي الملك فهد والملز.

وكان عبد الرحمن القضيب وكيل رئيس هيئة الرياضة للشؤون الفنية أن الفكرة تدور حاليًا في هيئة الرياضة حول استبدال أرضية ملعب الملز من عشب هجين إلى عشب طبيعي.

كما صرح القضيب يوم 26 ديسمبر الماضي، أن ملعب الملك فهد سيكون جاهزًا بداية من العاشر من يناير، ولكن نادي النصر وجد الأمر غير ذلك.

وسيكون ملعب الملز جاهزًا طبقًا لتصريحات عبد الرحمن القضيب في شهر مارس المقبل، حيث قال بأن ملعب الملز سيكون جاهزًا بعد شهرين ونصف.