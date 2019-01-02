أرطغرل في نيولوك على إنستقرام

المواطن - سعد البحيري

شارك الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان بطل مسلسل قيامة أرطغرل صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي في إنستقرام.

وظهر إنجين ألتان دوزياتان في نيولوك أثار إعجاب الكثير من جمهوره ومتابعيه بالتزامن مع عرض الحلقة 130 من مسلسل أرطغرل التي جاءت بعنوان نظام العالم أو “NizamıAlem”.

والمعروف أن إنجين ألتان دوزياتان هو ممثل تركي من مواليد 26 يوليو 1979 في إزمير، بدأ مسيرته الفنية عام 1997.

ومن أهم أدواره الرئيسية تمثيله لشخصية أرطغرل في مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي.

بدأ إنجين ألتان دوزياتان حياته في التمثيل في المدرسة الثانوية، ثم بدأ بدراسة المسرح في جامعة 9 أيلول، ثم انتقل بعدها لإسطنبول ليبدأ حياته المهنية في التمثيل.

وقد تزوج سنة 2014 ولديه طفل واحد ولد في أمريكا حيث قام بإرسال زوجته إلى هوليود لتضع مولودها الأول هناك ليحصل على الجنسية الأمريكية والشهرة الهوليوودية.

وتدور أحداث مسلسل قيامة أرطغرل في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

الموسم الجديد من أرطغرل ينقل أحداثا جديدة مشوقة، عقب استكمال عمليات التصوير في ديكورات جديدة، وبكادر من الممثلين، معظمهم من الوجوه الجديدة.

يذكر أن مسلسل أرطغرل يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم قيامة عثمان غازي.