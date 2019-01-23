أزمة مباراة النصر وأحد: لجنة تزور مقر النصر .. الهلال يُصعّد الرفض .. والتأجيل مرفوض بالأغلبية

المواطن - طارق سعد

على وقع أزمة ملعب مباراة النصر وأُحد المُقررة 27 يناير الجاري ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، زارت لجنة خاصة من رابطة دوري المحترفين السعودي مقر نادي النصر مساء الثلاثاء بحسب مصادر “المواطن“، وذلك للاطلاع على تجهيزات ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود وبحث إمكانية استضافته للمباراة بعد تعثر اللعب في استاد الملك فهد الدولي بسبب سوء الأرضية.

وجاءت زيارة اللجنة في أعقاب عدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع شركة صلة للعب على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث كان مُقرراً بالاتفاق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين أن يحتضن ملعب الجامعة المواجهة الدورية بين النصر وأُحد بحسب مصادر “المواطن”.

وكان الهلال، وعبر رئيسه الأمير محمد بن فيصل، قد شدد على أحقية الهلال باللعب وحيداً على ملعب الجامعة، جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الهلال عبر حسابه في تويتر: ” ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسالة واضحة للأخ قصي الفواز!”.

وطرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز عبر حديث فضائي لقناة “العربية”، خيارات طارئة في حال تعذّر إقامة المباراة في الرياض، منها تأجيل لقاء النصر وأحد أو الجولة بأكملها وأخيراً خيار اللعب في مدينة المجمعة.

وبحسب مصادر خاصة لـ”المواطن” قوبل خيار تأجيل مباراة النصر وأحد فقط برفض تام من بعض الأندية المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث برّرت تلك الأندية اعتراضها لضمان سير المنافسة بشكلها الطبيعي وعدم التأثير على حظوظها في الجولات القادمة، حيث طالبت تلك الأندية بتأجيل الجولة بأكملها؛ ما يضع الاتحاد السعودي ولجنة المسابقات تحديداً في أزمة قادمة بسبب ضيق روزنامة الدوري.