أزهقت روح ابنتيها وانتحرت بدون سبب!

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قتلت أم نفسها وابنتيها الاثنتين في جريمة بشعة شهدتها مدينة مانشستر الإنجليزية، بحسب ما كشفت عنه الشرطة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تتعامل الشرطة مع وفاة تيفاني ستيفنز وابنتيها، كيسي، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، وداريسي البالغة من العمر سنة واحدة، واللاتي تم العثور على جثثهن في منزلهن في منطقة بولتون على أنها جريمة قتل.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة عثرت على جثة الأم وابنتيها داخل منزلهن، يوم الاثنين الماضي، بعد أن أثيرت مخاوف عن اختفاء الأم وابنتيها.

وكان تم استدعاء الشرطة بمنزل الضحايا في شارع آرثر، ليتل ليفر، بعد أن عثرت أحد أقارب الأم على جثتها هي وابنتيها الصغار في مشهد صادم للجيران لحسن سمعة الأم التي وصفت بكونها “رائعة”.