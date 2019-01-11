أستراليا تتسلح بالتاريخ.. وفلسطين بالبداية الأقوى

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد آل راشد مباراة فلسطين وأستراليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019، ويأمل كل منهما تحقيق الفوز؛ والاقتراب من التأهل إلى منافسات الدور التالي.

وفرض منتخب فلسطين الأول لكرة القدم التعادل على نظيره السوري في الجولة الأولى، ليحصد نقطة تاريخية هي الأولى له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا، حيث خسر الـ3 مباريات السابقة، لتكون بدايته في نسخة 2019 الأقوى.

ويسعى منتخب فلسطين الأول لكرة القدم لتحقيق مفاجأة في مشاركته الحالية ببطولة كأس آسيا 2019، حيث يطمح لاعبوه في مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور التالي للمرة الأولى في التاريخ.

على الجانب الآخر، سقط منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، حامل لقب بطولة كأس آسيا في مباراته الأولى أمام الأردن، ويدخل مباراة فلسطين بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأشار حساب كأس آسيا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل مباراة فلسطين وأستراليا اليوم، إلى أنه لم يسبق لمنتخب مدافع عن اللقب القاري، أن خسر في أول جولتين من البطولة من قبل.

وأضاف حساب كأس آسيا أن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم لم يفشل في هز الشباك بمباراتين متتاليتين في البطولة القارية من قبل.

ويتصدر منتخب الأردن الأول لكرة القدم المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، وأصبح أول المتأهلين إلى الدور التالي، وتملك سوريا وفلسطين نقطة واحدة، فيما تسعى أستراليا لحصد أولى نقاطها اليوم.