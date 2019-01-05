أسطورة ريال مدريد مُرشح لتدريب يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

دخل الفرنسي زين الدين زيدان نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق قائمة المرشحين لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

ويدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري حاليًا نادي يوفنتوس، وذُكر خلال الفترة الأخيرة أنه يتعلم اللغة الإنجليزية وذلك تمهيدًا لتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وقالت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي يوفنتوس في حال رحل أليجري.

ويذكر أن زيدان كان تقدم باستقالته من تدريب نادي ريال مدريد في يونيو من عام 2018، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بأيام قليلة.

تُوج زيدان في آخر ثلاث سنوات بثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد.