أسعار الذهب تتراجع بفعل التهدئة بين الصين وأمريكا

أسعار الذهب تتراجع بفعل التهدئة بين الصين وأمريكا

2019/01/09
الساعة 3:16 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, اقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

انخفض سعر اونصة الذهب خلال تعاملات اليوم بعد أن تعززت لدى المستثمرين فرص انتهاء الحرب التجارية الطويلة بين الصين والولايات المتحدة ما زاد الشهية للمخاطرة في ظل وجود توقعات تشير الى توقف زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
وكان السعر الفوري للذهب قد تراجع 0.2 بالمئة إلى 1282.75 دولار للاونصة في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1283.8 دولار للاونصة.
ومن المعادن النفيسة الاخرى، انخفض سعر اونصة الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.62 دولار للاونصة، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 820.74 دولار.



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