أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر ونصف

المواطن- متابعة

بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق يوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب بنحو 0.2 بالمائة في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:21 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو حزيران عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

وزاد الذهب 0.2 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1297.30 دولار للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء ”مباحثات إيجابية وبناءة“ مع نظرائه الصينيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 15.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين نحو 0.7 بالمائة مسجلا 803.50 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 156.07 ريال $41.61 سعر الذهب عيار 22 143.06 ريال $38.14 أسعار الذهب عيار 21 136.56 ريال $36.41 أسعار الذهب عيار 18 117.05 ريال $31.21 سعر الذهب عيار 14 91.04 ريال $24.27 سعر الذهب عيار 12 78.03 ريال $20.80 أسعار أوقية الذهب 4,854 ريال $1,294 أسعار جنيه الذهب 1,093 ريال $291.26 أسعار كيلو الذهب 156,069 ريال $41,608