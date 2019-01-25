أسعار الذهب تسجل ذروة 7 أشهر مع هبوط الدولار

المواطن - متابعة

قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% ليتجاوز ذروة 7 أشهر، اليوم الجمعة، ويخترق لفترة وجيزة 1300 دولار مع هبوط الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 1297.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق ذروة 1300.30 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ 15 يونيو.

وكان الذهب بصدد أفضل أداء أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% ليتحدد سعر التسوية عند 1298.10 دولار للأوقية.