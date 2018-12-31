أسعار الذهب تودع 2018 بالاقتراب من أعلى مستوى في 6 أشهر

أسعار الذهب تودع 2018 بالاقتراب من أعلى مستوى في 6 أشهر

2019/01/01
الساعة 1:04 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - متابعة

جرى تداول الذهب قرب أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر في وداع سنة 2018، والذي بلغه في وقت سابق الاثنين، لكنه اتجه صوب أول انخفاض سنوي له منذ عام 2015، بعدما خسر هذا العام متأثرًا بصعود الدولار بفعل التوترات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1281.25 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1284.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمائة لتبلغ في التسوية 1281.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 15.44 دولار للأوقية لكنها منخفضة 8.7 بالمائة هذا العام.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم