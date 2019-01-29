أسعار النفط ترتفع أكثر من 2 % بعد العقوبات الأميركية على فنزويلا

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط بأكثر من 2%، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بي دي في إس إيه في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، لتبلغ في التسوية 53.31 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 2.54% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.32 دولار للبرميل مرتفعة 1.39 دولار، أو 2.32%.

ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، وهي أيضًا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).