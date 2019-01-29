أسعار النفط ترتفع أكثر من 2 % بعد العقوبات الأميركية على فنزويلا

أسعار النفط ترتفع أكثر من 2 % بعد العقوبات الأميركية على فنزويلا

2019/01/30
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1725
0
طباعة
المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط بأكثر من 2%، يوم أمس الثلاثاء، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بي دي في إس إيه في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، لتبلغ في التسوية 53.31 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 2.54% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.32 دولار للبرميل مرتفعة 1.39 دولار، أو 2.32%.

ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، وهي أيضًا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :