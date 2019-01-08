أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% وسط تفاؤل بشأن مباحثات التجارة

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم أمس الثلاثاء، مدعومة بآمال احتمال زيادة الطلب على الخام بوتيرة أسرع إذا أسفرت محادثات المسؤولين الأمريكيين والصينيين في بكين عن حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49.78 دولار للبرميل في التسوية بارتفاع قدره 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.6 بالمائة. وخلال الجلسة، لامس العقد أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر عند 49.95 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.39 دولار للبرميل، أو ما يعادل 2.4 بالمائة، إلى 58.72 دولار للبرميل.